Джакарта, 23 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Из-за наводнения в провинции Западная Ява пострадали 1620 человек, сообщает CNN Indonesia.

(сс) U.S. Embassy, Jakarta Стихийное бедствие в Индонезии

«Число людей составляет 1620 человек», — говорится в заявлении регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

Внезапные наводнения происходят из-за дождей высокой интенсивности и переполнения стока реки.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 потрясло индонезийскую провинцию Восточная Нуса-Тенггара.

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