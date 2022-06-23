Из-за наводнения в Индонезии пострадали тысячи человек
Джакарта, 23 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Из-за наводнения в провинции Западная Ява пострадали 1620 человек, сообщает CNN Indonesia.
(сс) U.S. Embassy, Jakarta
Стихийное бедствие в Индонезии
«Число людей составляет 1620 человек», — говорится в заявлении регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.
Внезапные наводнения происходят из-за дождей высокой интенсивности и переполнения стока реки.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 потрясло индонезийскую провинцию Восточная Нуса-Тенггара.
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