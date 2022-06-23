Хужир, Иркутская область, 23 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Хужирском муниципальном образовании Приангарья завершились работы по установлению границ населенных пунктов, сообщает 23 июня телеграм-канал правительства Иркутской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Земля

Работа по установлению границ населенных пунктов, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, ведется по поручению президента, а также в рамках эксперимента по созданию в Приангарье единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

«С прошлого года в рамках работы межведомственной комиссии удалось существенно улучшить динамику установления границ населенных пунктов, расположенных в ЦЭЗ БПТ, — с 34 до 65, что составляет более 84% от общего количества населенных пунктов в ЦЭЗ БПТ. Осталось установить границы 12 населенных пунктов в Шара-Тоготском, Онгуренском и Байкальском муниципальных образованиях. Эту работу губернатор Игорь Кобзев поручил завершить до конца года», — рассказал первый зампредседателя правительства региона.

Всего в границах ЦЭЗ БПТ расположено 77 населенных пунктов Приангарья. Большая часть из них находится в Ольхонском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Иркутской области известили об окончании в 2022 проектирования канализационно-очистных сооружений (КОС) в шести населенных пунктах, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

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