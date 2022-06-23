Москва, 23 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Упрощенный порядок декларирования товаров набирает популярность среди российских предпринимателей. Об этом 23 июня заявил руководитель Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) Назарий Скрыпник на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

U.S. Navy На таможне

«Если у нас в первые месяцы было 540 деклараций по результату и только 44 страны импорта, и предприниматели только из 40 субъектов РФ воспользовались этой мерой, то на сегодня таких деклараций больше трёх тыс. Стран из импорта — 73, а предприниматели из большего числа субъектов, по-моему, 69, воспользовались этой мерой. И каждый день количество таких деклараций растёт», — заявил Скрыпник.