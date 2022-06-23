Уфа, 23 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подверг критике работу территориального подразделения по Башкирии за волокиту при решении вопроса о восстановлении в республике нарушенных прав семей с детьми-инвалидами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Сообщается, что Бастрыкин провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи. Так, к главе Следственного комитета России обратились семьи детей-инвалидов из Башкирии, которые не могли на протяжении долгого времени получить положенное жилье, а затем сообщали о том, что предоставленные жилые помещения не соответствуют нормам.

Отмечается, что ранее Бастрыкин поставил данную ситуацию на контроль. По словам заявителей, несмотря на то, что после вмешательства главы Следственного комитета России решение их вопроса сдвинулось, в республике еще остаются семьи, которые не получили жилье надлежащего качества.

Сообщается, что глава Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Башкирии Денису Чернятьеву повторно доложить о ходе расследования уголовного дела по признакам халатности, а также о принятых мерах по восстановлению нарушенных прав семей с детьми-инвалидами.

«Глава СК России подверг критике работу территориального подразделения, в частности, за волокиту. По его поручению уголовное дело передано в центральный аппарат СК России, а в отношении ряда сотрудников территориального подразделения назначена служебная проверка», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что помимо этого, Бастрыкин поручил представить доклад о ситуации с жильем для семей с детьми-инвалидами в Башкирии и для лиц из числа сирот, а также о мерах, которые приняли сотрудники территориального подразделения Следственного комитета России в связи с неисполнением решений судов о предоставлении гражданам квартир.