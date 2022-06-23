Петропавловск-Камчатский, , 11:22 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов в ходе личного приёма граждан поручил в кратчайшие сроки помочь пенсионерке подключить земельный участок к водоснабжению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Владимир Солодов Kamgov.ru

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К губернатору обратилась жительница посёлка Вулканный с просьбой подключения к водоснабжению земельного участка, на котором более 40 лет она выращивает овощи, но не оформляла право собственности. В связи с этим подача водоснабжения была прекращена и поливать огород возможности не оказалось. По итогам обсуждения Владимир Солодов поручил поставить участок на кадастровый учёт, а также обеспечить подключение к водоснабжению земельного участка в кратчайшие сроки.

«Нам будет необходимо оформить документы на земельный участок. Ситуацию нужно срочно исправить и поставить участок на кадастровый учет. Вместе с тем, сейчас необходимо обеспечить подключение водоснабжения к земельному участку для того, чтобы его можно было эксплуатировать. Данный вопрос необходимо решить быстро», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии директор муниципального автономного учреждения «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» оштрафован за перебои с водой.