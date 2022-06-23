Улан-Удэ, 23 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Бурятии произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались жители столицы Улан-Удэ, а также ряда районов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

cbs-ulan-ude.ru Улан-Удэ. Бурятия

По данным СМИ, блэкаут произошёл и на части территории соседнего Забайкальского края.

«По предварительной информации из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС отключилась электроэнергия в значительной части районов города Улан-Удэ», — передаёт «Байкал-Daily» заявление администрации Улан-Удэ.