Вашингтон, 23 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В конце июня президент США Джо Байден проведет встречи с королем Испании Филиппом VI и премьер-министром страны Педро Санчесом в Мадриде. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Отмечается, что Байден намерен обсудить с монархом и премьер-министром «прочные двусторонние отношения» США и Испании.

Собеседник журналистов отметил, что как только Байден прибудет в столицу Испании, он сразу же отправится на переговоры с руководством страны.