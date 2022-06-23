* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:14 — REGNUM После введения запрета на поездки министру высшего образования и заместителю министра образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), группировка назвала действия Совета Безопасности ООН тщетными и повторяющимися попытками.

Министерство иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступило с заявлением, в котором говорится, что оно приветствует отмену Советом Безопасности ООН санкций в отношении других членов группировки; но запрет на поездку двум другим талибским (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чиновникам просто бесполезен.

«Министерство иностранных дел считает бесперспективным оказывать такое давление и повторять неудачные эксперименты, которые не будут иметь последствий», — добавили в МИДе.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили Совет Безопасности ООН в однобоком подходе.

Недавно, после прекращения действия разрешения на поездки для представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Совет Безопасности ООН продлил запрет на поездки для Абдул Баки Хаккани, министра высшего образования и для заместителя министра образования.