Сочи, Краснодарский край, 23 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Сильные дожди, ливни с грозами, шквалистый ветер прогнозируются на территории Краснодарского края 23 июня, сообщили в региональном оперативном штабе.

Planetacurioso.com Ураган

«В ближайшее время в Краснодарском крае ожидают сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 22 м/с На Черноморском побережье существует опасность формирования смерчей. Наиболее интенсивные осадки прогнозируют в Туапсинском районе и Сочи», — уточнили в оперштабе.

Также не исключен подъём уровня воды в реках бассейна реки Кубань в юго-восточной части края, на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю развёрнут оперативный штаб, организована работа оперативных групп. Приведены в готовность автомобильная, пожарно-спасательная, специальная, водооткачивающая и другая техника. В Туапсинский район направлена аэромобильная группировка МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня на берегу Сочи зафиксирован выход на пляж смерча, в результате повреждён пирс. В ночь на 23 июня на курорт обрушились ливни, которые привели к локальным отключениям электроснабжения и падению трёх деревьев.