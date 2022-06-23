На Черноморское побережье Кубани обрушатся ливни, шквал и смерчи
Сочи, Краснодарский край, 23 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Сильные дожди, ливни с грозами, шквалистый ветер прогнозируются на территории Краснодарского края 23 июня, сообщили в региональном оперативном штабе.
Также не исключен подъём уровня воды в реках бассейна реки Кубань в юго-восточной части края, на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья.
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю развёрнут оперативный штаб, организована работа оперативных групп. Приведены в готовность автомобильная, пожарно-спасательная, специальная, водооткачивающая и другая техника. В Туапсинский район направлена аэромобильная группировка МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня на берегу Сочи зафиксирован выход на пляж смерча, в результате повреждён пирс. В ночь на 23 июня на курорт обрушились ливни, которые привели к локальным отключениям электроснабжения и падению трёх деревьев.