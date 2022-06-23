Сыктывкар, , 11:12 — REGNUM В Коми за два года в развитие инфраструктуры будет вложено семь миллиардов рублей. Об этом в ходе своего выступления в Госсовете заявил глава республики Владимир Уйба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Уйба Fmba.gov.ru

«За 2022–2024 годы мы планируем задействовать на создание необходимой нам инфраструктуры — на дороги, водопроводные, тепловые, электрические, газораспределительные сети — порядка 7 миллиардов рублей», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Коми получит в кредит почти миллиард рублей.