Кабул, , 11:12 — REGNUM Источники в Нимрозе сообщают, что двое афганских детей стали жертвами стрельбы иранских пограничников.

Двое афганских мальчиков, которые собирали мусор недалеко от границы с Ираном, были обстреляны пограничниками, в результате чего один был убит, а другой ранен, пишет «8 Собх».

Согласно источникам, в ответ на это талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили двух иранских солдат.

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также заблокировали мост «Пуле-Абришам» на ирано-афганской границе.

Уже во второй раз напряженность между иранскими пограничниками и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Нимроз блокирует этот маршрут.