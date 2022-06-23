Москва, , 11:11 — REGNUM Отсутствие предупреждающих о ремонте знаков стало причиной аварии в Москве на Кутузовском проспекте с участием депутата Госдумы Алексея Журавлёва (ЛДПР), отметил замглавы фракции Ярослав Нилов.

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

«Ситуацию с произошедшим ДТП будем прояснять. Поскольку в районе ремонтных работ на Кутузовском проспекте не оказалось соответствующих знаков. Отсутствие предупреждения и послужило причиной аварии. Хорошо, обошлось без серьëзных последствий на этот раз. Но следующего ждать не будем: обратимся в соответствующие инстанции», — отметил Нилов в телеграм-канале.

По его словам, жизни Журавлёва ничего не угрожает, после аварии он получил необходимую медпомощь.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Журавлёв попал в ДТП вечером 22 июня. Его мотоцикл BMW опрокинулся во время движения по Кутузовскому проспекту. Из-за аварии движение на этом участке ограничили, а депутата госпитализировали.

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