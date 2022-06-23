Таллин, , 11:19 — REGNUM Заявлениям об исчерпании «российской угрозы» верить не стоит, военный потенциал России весьма высок. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в интервью агентству Associated Press.

Кая Каллас FinnishGovernment

По её словам, на Западе звучат утверждения, что угрозы со стороны России больше нет, так как её силы исчерпаны в ходе спецоперации на Украине. Но это не так — у России «ещё много войск, которые могут прибыть» на Украину.

«Поэтому я не думаю, что мы должны недооценивать их в долгосрочной перспективе», — сказала Каллас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава эстонского правительства предрекла стране «мучительную зиму» из-за энергетического кризиса.

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