Брюссель, 23 июня 2022, 11:11 — REGNUM Испания и Евросоюз представили в Брюсселе инициативу по продвижению производства вакцин в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом пишет агентство EFE.
Глава испанского правительства Педро Санчес считает такую инициативу свидетельством приоритета, который Европа отдает указанным регионам.
Санчес председательствовал на презентации этой инициативы вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой у него была возможность проанализировать некоторые вопросы европейской повестки дня.