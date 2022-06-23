Брюссель, 23 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Испания и Евросоюз представили в Брюсселе инициативу по продвижению производства вакцин в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом пишет агентство EFE.

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Глава испанского правительства Педро Санчес считает такую инициативу свидетельством приоритета, который Европа отдает указанным регионам.

Санчес председательствовал на презентации этой инициативы вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой у него была возможность проанализировать некоторые вопросы европейской повестки дня.