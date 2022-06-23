Стокгольм, , 11:13 — REGNUM Похоже, что текущее лето в шведской политике будет неспокойным, поскольку страна готовится к выборам в риксдаг. В этой связи аналитики отмечают, что партия «Зеленых», которая по последним опросам не проходит в парламент, делает все, чтобы вновь оказаться в центре внимания. Об этом 23 июня сообщил телеканал SVT.

Мэрта Стеневи Mp.se

«Они пытаются найти способы снова стать актуальными, снова оказаться в центре внимания», — заявил в интервью SVT медиа-стратег Брит Стэкстон, который также считает, что определенную роль играют данные последних опросов, где «Зеленые», как и «Либералы» не набирают 4%, необходимых им для попадания в риксдаг.

Журналисты пишут, что самыми обсуждаемыми твитами стали посты лидера «Зеленых» Мэрты Стеневи, которая в частности призвала бороться с расизмом с помощью нецензурной лексики.

Напомним, что парламентский выборы в Швеции состояться в начале сентября.

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