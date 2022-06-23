Тбилиси, 23 июня, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте страны, назвал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «диктатором» и «маньяком», сообщает 22 июня gov. ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Выборы 1 октября 2012 года стали поворотным моментом, который показал всему миру, что с диктаторским режимом в Грузии покончено, и народ вздохнул свободно. Мне не хотелось бы напоминать им [оппозиции] об этом тяжелом прошлом, но я напомню им еще раз. До 1 октября не было ни свободных СМИ, ни суда, ни даже намёка на это. Здесь диктатура и авторитарный режим были узаконены одним маньяком и его преступной командой, которые каждый день мучили, пытали, убивали наших граждан. О каких правах человека говорят эти люди, какая у вас вообще мораль, как вы смеете упоминать права человека», — заявил Гарибашвили.

Напомним, 1 октября 2012 года руководимое Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение» потерпело поражение на парламентских выборах.