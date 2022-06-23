Москва, , 11:16 — REGNUM Российские зрители неохотно идут в кинотеатры на китайские и индийские фильмы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня об этом заявил председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов в ходе заседания рабочей группы Госдумы по вопросам текущей ситуации в российском кинопрокате и мерах его поддержки.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе заседания первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко (СРЗП) предложила показывать в кинотеатрах фильмы из Индии и Китая. Сельянов ответил, что фильмы этих стран не пользуются популярностью у российского зрителя.

«В изменившихся условиях, тем более если предположить, что это надолго, можно попытаться предложить кому-то из коллег заняться развитием этого вопроса, но им точно нужна будет поддержка в этом смысле», — добавил он.