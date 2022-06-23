Стокгольм, , 11:11 — REGNUM После многих раундов переговоров правительству Швеции, наконец, удалось выиграть битву в риксдаге и протащить свои поправки в бюджет. Примечательным является и то, что «Центристы» впервые проголосовали за бюджет «Социал-демократов», в выработке которого приняли участие «Левые». Об этом 23 июня сообщил телеканал SVT.

Анни Лёф Centerpartiet.se

«Последние несколько недель были недостойны шведской демократии … У нас были вотумы недоверия, которые были инициированы Шведскими демократами, и этот процесс принятия бюджета привлек внимание всего мира к одному беспартийному депутату», — заявила в студии SVT лидер «Центристов» Анни Лёф.

Однако дебатировавший с ней лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон призвал ее не увиливать от главного вопроса: «Кого поддержат «Центристы» на посту премьер-министра Швеции после сентябрьских парламентских выборов?«

»Все равно позицию занимать придется», — сказал Окессон.