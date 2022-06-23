Южно-Сахалинск, 23 июня, 2022, 11:07 — ИА Регнум. На Сахалине после проведения капитального ремонта открыли инфекционное отделение больницы в Корсакове, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Министерство здравоохранения Ростовской области Больничная палата

Читайте также: В пригороде Владивостока построят две поликлиники

В ходе капитального ремонта были обновлены конструктивные элементы, инженерные системы, отделка и фасад. Здание 1987 года постройки имело один бокс и шесть общих палат. После капремонта в отделении появились семь боксов на 27 кое, что позволит изолировать друг от друга пациентов с разными инфекциями.

«ЦРБ получило современные боксы с возможностью разделять потоки пациентов. Выражаю благодарность всем, кто принял участие в ремонте. Работы выполнены хорошо», — сказал на открытии отделения губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Также в ходе ремонта провели сейсмоукрепление здания, заменили кровлю, установили вентиляцию.

«Помещения полностью соответствуют своему предназначению. С вводом здания в эксплуатацию будет решена проблема лечения пациентов с различными инфекциями для всего Корсаковского района. Это разгрузит районную больницу и областные учреждения, которые брали на себя дополнительную нагрузку», — сказал главный врач Сахалинской областной клинической больницы Владимир Розумейко.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Трудовое Владивостокского городского округа в 2022 году начнут строить взрослую и детскую поликлиники.