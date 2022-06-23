Москва, 1 мая, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах Ленинского, Керамика и Очеретина в ДНР. Об этом 1 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ в районах Новгородского, Соловьёво, Семёновки, Нетайлово, Новокалиново, Шум и Бердычей.

ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку DANA 2 чешского производства, САУ «Гвоздика», гаубицу «Мста-Б» и гаубицу М102 производства США.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Восток» российской армии, ведущие бои в ДНР в зоне СВО, заняли более выгодные рубежи. Российские бойцы в этом районе также нанесли удары по личному составу и боевой технике двух бригад ВСУ, которые находились возле Старомайорского и Водяного в ДНР. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, два пикапа и две 155-мм гаубицы М777 производства США.

Представитель Минобороны 29 апреля проинформировал о полном освобождении села Семёновка в ДНР. Российские подразделения также улучшили положение на этом направлении. ВСУ потеряли в ходе боёв на территории ДНР до 435 бойцов.