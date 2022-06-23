Бухарест, 23 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Утром 23 июня в Бухаресте у здания «Дома печати», где расположены редакции ряда центральных СМИ Румынии, было обнаружено тело неизвестной женщины. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Полиция

На месте происшествия работает специальная группа Следственного комитета Румынии.

Проводится расследование.

«Дом печати», расположенный в центре Бухареста, был возведен в эпоху правления руководителя Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску и является одной из достопримечательностей румынской столицы.