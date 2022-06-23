Стокгольм, 23 июня, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Несмотря на свое поражение 22 июня, когда в риксдаге с перевесом всего в один, но столь необходимый голос прошел весенний бюджетный законопроект, лидер оппозиции Ульф Кристерссон считает, что правительство Швеции еще раз продемонстрировало слабость своих позиций. Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

«Правительство сейчас просто скотчем скрепило свою базу парламентской поддержки, которая состоит из Левых, Центристов и вообще беспартийного депутата. Победили всего с одним голосом. Я думаю, что это наносит невероятный вред экономической политике Швеции и пенсионерам», — прокомментировал Кристерссон.

В свою очередь лидер «Левых» Нуши Дадгостар удовлетворена тем, что законопроект ее партии о повышении пенсий будет реализован.

«Невероятно счастлива сегодня. Осенью все остальные партии сказали, что увеличить гарантированную часть пенсий невозможно, но сегодня мы стоим здесь и говорим о самом большом увеличении гарантированной пенсии за всю историю», — не скрывает радости партийный лидер.