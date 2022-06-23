Москва, , 11:05 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов о предоставлении в электронном виде госуслуг по государственной аккредитации образовательной деятельности и признанию образования и квалификации, полученных в иностранном государстве, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

При переходе на предоставление государственных услуг по государственной аккредитации образовательной деятельности и признанию образования и квалификации, полученных в иностранном государстве, в электронном виде порядок проведения государственной аккредитации остается неизменной.

Изменения касаются оформления результатов государственной услуги: вместо выдачи свидетельства о государственной аккредитации будет осуществляться внесение соответствующей записи в государственную информационную систему «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам», заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью.

Изменения позволят оптимизировать предельные сроки по предоставлению государственных услуг; сократить затраты объемов бюджетных ассигнований, в том числе предусмотренных на возмещение командировочных расходов экспертам и представителям экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационой экспертизы, отмечают авторы.

Законопроектом предусматривается также внесение изменений в положения федерального закона № 27Э-ФЗ, связанных с исполнением решений, принятых по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в сфере образования, а также с применением мер административного воздействия в связи с выявленными нарушениями обязательных требований в сфере образования в части нарушения требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Еще один законопроект устанавливает новый, повышенный размер госпошлин за внесение сведений в реестр. Размеры государственной пошлины за государственную аккредитацию образовательной деятельности действуют с 2015 года и до настоящего времени не индексировались. При этом среднегодовая инфляция в России за последние пять лет составляет не менее 5%, отметили в правительстве.

Читайте также: В Минобрнауки объяснили невозможность полного отказа от Болонской системы