Москва, , 11:04 — REGNUM Отказ от Болонской системы одобряют 46% граждан, среди людей с высшим образованием — 52%. Не одобряют 12%. Затруднились ответить 43%, приводит результаты опроса Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Студент

Респонденты, одобряющие отказ от Болонской системы образования, чаще всего руководствуются такими доводами: советская система образования была лучше, давала больше знаний (15%), в России должна быть своя система образования, а не европейская (8%).

Граждане, считающие отказ неправильным, аргументируют это так: «дипломы, которые получают русские, не дают им права работать за границей» (2%); Болонская система будет правильнее для России; после бакалавриата можно уже работать (по 1%).

Опрос проведен 3–5 июня 2022 года в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, у России имеются объективные причины для того, чтобы отказаться от Болонской системы в системе образования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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