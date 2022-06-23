Станица Старочеркасская, Ростовская область, , 11:04 — REGNUM В древней столице донского казачества — станице Старочеркасской — состоится фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого!». Праздник казачьей культуры проводится в Ростовской области ежегодно с 1984 года и особенно полюбился не только жителям, но и гостям донского края.

Юные казачки © ИА REGNUM

«Это один из любимых песенных фестивалей жителей донского края. Основная его задача — сохранение нематериального культурного наследия донских казаков и поддержка самобытных художественных коллективов. В фестивале принимают участие взрослые и детские народные хоры, вокальные ансамбли и фольклорные коллективы, сохраняющие песенные традиции Дона, мастера декоративно-прикладного искусства не только из Ростовской области, но и с Кубани, Ставрополья, а также из других регионов России», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

В станице Старочеркасской развернутся «Песенные поляны» и выставка-ярмарка «Город мастеров», будут организованы мастер-классы.

Проведение фестиваля намечено на 25 июня, 16 июля и 27 августа.