Стокгольм, 23 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Несмотря на угрозы воздержаться при голосовании по весенним поправкам в бюджет Швеции, 22 июня беспартийная Амине Какабаве все же поддержала правительство своим решающим голосом. Но, по словам самой депутата, сделала она это отнюдь не из любви к «Социал-демократам». Об этом она заявила в интервью телеканалу SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Нет, это было сделано не для того, чтобы спасти правительство, уж точно нет. Я не поддерживаю правительство, которое молчит, которое прогибается, которое ползает и заискивает перед таким диктатором, как Эрдоган. Это было сделано для пенсионеров», — сказала Какабаве после голосования.

Напомним, что свой решающий голос Какабаве хотела поменять на публичное заверение правительства Швеции о том, что Стокгольм продолжит соблюдать эмбарго и не будет поставлять вооружения Анкаре.

В свете переговоров по вступлению в НАТО правительство Швеции не пошло на требования Какабаве. И все же беспартийная депутат проголосовала за правительственный законопроект.