Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Худшего показателя достиг рейтинг одобрения президента США Джо Байдена, он снизился до 36%. Об этом 23 июня сообщает Reuters со ссылкой на данные совместного опроса с Ipsos.

Джо Байден (сс) The White House

«Рейтинг одобрения президента Байдена падает четвёртую неделю подряд, достигнув 36%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это самый низкий результат. В последний раз такие значения показателя фиксировались в мае.

С августа 2021 года рейтинг одобрения Байдена был ниже 50%. Указывается, что это тревожный знак для Демократической партии США перед промежуточными выборами в ноябре.

Опрос проводился в режиме онлайн среди 1002 респондентов, из которых 435 были демократами, а 379 — республиканцами.