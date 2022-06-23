Иркутск, 23 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 23 июня обрадовало итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», проходившего в июне 2022 года.

(сс) lamuk_lamuk Мигранты

В ходе проверки исследованы документы более 170 граждан из соседних государств. Полицейские установили, что 26 из них пребывали на территории Иркутской области с нарушениями закона. Составлено свыше 30 протоколов, среди которых нарушение правил въезда в РФ, несоблюдение правил миграционного учета, осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов и прочее.

Кроме того, 12 мужчин в возрасте от 25 до 44 лет суд признал виновными в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, и назначил им наказание в виде штрафа с принудительным выдворением за пределы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо иностранцев, находившихся на территории Приангарья нелегально, выдворены за пределы страны в мае 2022 года.

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