Санкт-Петербург, 23 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Распоряжением губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко председателем комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти назначен Андрей Семчанков. До момента назначения он временно исполнял обязанности главы этого комитета, ранее ― первый заместитель председателя комитета, сообщили 23 июня в пресс-службе областного правительства.

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Андрей Семчанков с 2014 по 2015 годы работал в Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга, затем был заместителем председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. В комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области работает с августа 2021 года, в должности первого заместителя председателя комитета — с декабря 2021-го.

На новом посту Семчанков сменил Николая Циганова, который, по сообщениям СМИ, займётся координацией помощи Ленинградской области подшефному городу Енакиево в Донецкой Народной Республике, совместив посты помощника губернатора Ленобласти и заместителя главы администрации Енакиево.