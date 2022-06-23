Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Red Bull отстранила от соревнований пилота «Формула 2» Юри Випса после того, как он позволил себе расистское высказывание во время стрима игры Call of Duty: Warzone на сервисе Twitch. Об этом 23 июня сообщает журнал PC Gamer.

Гонка Richard Munckton

Во время трансляции вместе с Випсом играл другой пилот юниорской команды Лиам Лоусон. «Юри, нельзя так говорить», — сказал Лоусон сразу же после того, как его коллега выдал расистский комментарий.

«Red Bull Racing немедленно отстранила юного гонщика Юри Випса от всех командных обязанностей до полного расследования инцидента», — сообщила компания. После того Випс извинился за своё поведение и заявил, что сказанное им «не отражает ценности и принципы», которых он придерживается.

Напомним, Юри Випс — эстонский автогонщик, который в сезоне 2017 года стал чемпионом «Формулы-4». Отметим, что будучи пилотом «Формулы-2»он имеет все шансы на переход в резервный состав команды Red Bull F1.