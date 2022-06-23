Москва, 23 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Россия, Иран и КНДР пострадают от надвигающегося экономического кризиса в наименьшей степени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

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«Больше всего от кризиса пострадают страны с максимально открытой экономикой — США и страны Евросоюза, — сказал он. — В меньшей степени Китай, так как он частично смог переориентировать экономику на внутреннее потребление, однако все равно его основные рынки находятся за рубежом. Очевидно, что наименее пострадавшими от кризиса будут максимально закрытые страны типа Северной Кореи, Ирана и России».

По его словам, рецессия только начинается, и кризисные эффекты ещё даже не начали проявляться.

«Хотя все большее количество экспертов, политических деятелей, бизнесменов и ученых говорят о неизбежности кризиса осенью-зимой 2022 года или в начале 2023 года», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Перепелица заявил, что та страна, которая первой входит в кризис, пострадает от него меньше прочих.