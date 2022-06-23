Якутск, 23 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Ситуацию с лесными пожарами в Якутии намерены улучшить с помощью оптимизации картографических сведений. Об этом заявил 23 июня на заседании в правительстве республики глава МЧС РФ Александр Куренков.

Szaopressa.com Лесной пожар

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По словам главы Якутии Айсена Николаева, в республике бывают ситуации, когда огнеборцы выезжают тушить возгорание в местность, где рядом якобы находится населённый пункт, но там уже десятки лет никто не живёт.

«Мы (совместно с Минприроды — прим.) данный вопрос должны проработать, потому что устаревшие данные в масштабах ЧС и тушения природных пожаров, в частности, вносят неразбериху. Такого быть не должно», — сказал Александр Куренков.

Как сообщало ИА REGNUM, министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прилетел в Якутию 22 июня. В республике он проведёт совещания, темой которых будет пожароопасный сезон на Дальнем Востоке.