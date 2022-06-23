Красноярск, , 11:00 — REGNUM Зелёные насаждения — тополь, яблони и сирень — попали под снос в центре Красноярска. Об этом сообщают местные жители.

Деревья под вырубку? Cap.ru

Как сообщили ИА REGNUM 23 июня в краевом министерстве экологии и рационального природопользования, инспекторы экологического надзора выехали с проверкой на улицу, где ведётся благоустройство территории.

Предварительно установлено, что земельный участок, на котором ведутся работы, находится в краевой собственности. Разрешение на вырубку деревьев и кустарников в этом случае подрядчик должен был получить в минэкологии: «Однако ведомство таких документов не выдавало».

Инспекторы осмотрели указанную территорию. У подрядчика запросили все необходимые для проверки документы. Специалисты подсчитывают ущерб.

Если проверка выявит нарушения, то информация будет направлена в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кисловодске спилили 20 деревьев различных пород в черте курорта.

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