Ереван, 23 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Правительство Армении в ходе заседания 23 июня приняло постановление о передаче министерству обороны республики контроля над закупками вооружений. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Фёдор Нелюбин. Плакат на тему гонки вооружений

Сообщается, что генштаб вооружённых сил Армении будет обязан представлять в минобороны на утверждение списки предполагаемых закупок оружия и военной техники. Все позиции нужно будет обосновать, указать, насколько они соответствуют утверждённому плану, и назвать преимущества перед аналогами.

В постановлении также говорится, что приоритет необходимо будет отдавать вооружениям из России. Минобороны будет анализировать закупки и их соответствие поставленным задачам.

Напомним, в Армении расследуется дело о закупке для минобороны забракованных авиационных ракет.