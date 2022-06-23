Брюссель, 23 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Саммит глав стран Евросоюза 23 июня предоставит статус кандидатов на присоединение к ЕС Украине и Молдавии, выразил уверенность глава Евросовета Шарль Мишель.

Глава Евросовета Шарль Мишель

«Я уверен, что сегодня мы дадим статус кандидатов Украине и Молдавии», — сказал он журналистам, заявление транслировалось на сайте ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-делегат по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон сообщила, что ускоренной процедуры вступления Украины в Европейский союз не будет.

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