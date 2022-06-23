Джакарта, , 10:58 — REGNUM Президента Индонезии Джоко Видодо будут сопровождать 39 элитных военнослужащих во время визитов в Россию и на Украину, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийские и американские солдаты U.S. Department of Defense

В Индонезии объяснили, что элитные войска только что завершили обучение. Индонезия отправит десять из них в Киев, чтобы подготовиться к приезду Джоко Видодо.

Президент Индонезии и индонезийская делегация будут экипированы жилетами и шлемами. Охранники также будут вооружены.

Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент встретится с главой Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

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