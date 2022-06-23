Волгоград, 23 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим вводится на территории Волгоградской области с 27 июня, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе администрации региона.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

Решение принято исходя из прогнозов Гидрометцентра и в соответствии с рекомендациями специалистов МЧС.

«На первый взгляд, общее количество пожаров и возгораний за последний месяц остается на уровне среднемноголетних значений, но, тем не менее, за последние две недели фиксируется значительный рост их количества и сложности. Основная причина остается прежней — человеческий фактор и неосторожное обращение с огнём», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

Пожароопасная обстановка в регионе контролируемая, однако погода устанавливается сухая и жаркая с высокими ветровыми нагрузками и порывами ветра скоростью до 20 и более метров в секунду.