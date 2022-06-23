Донецк, 23 июня, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Свыше 190 мирных жителей погибли в Донецкой Народной Республике за период эскалации — 127 дней. Такие данные приводит 23 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

Отмечается, что за этот период 921 человек получил различные ранения на территории, границы которой существовали до начала специальной военной операции России. В числе раненых — 70 детей.

На освобожденной в ходе спецоперации территории ранения получили 1438 гражданских лиц, включая 77 детей. Общее число раненых — 2359 мирных жителей, в том числе 147 детей.

«За 127 дней эскалации погибло 192 гражданских лица, в том числе десять детей», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.

За 127 дней в республике зафиксировали 4851 факт ведения огня. В большинстве случаев (4532) украинские силовики применяли тяжёлое вооружение. По территории ДНР выпустили 41 689 боеприпасов различного калибра, повреждены 4855 домов и более 1 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.

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