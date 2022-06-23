Лондон, , 10:57 — REGNUM Военный и политический успех России на Украине станет ударом для Великобритании, заявил премьер страны Борис Джонсон.

Борис Джонсон Number 10

По его словам, для британцев важно дать украинцам стратегическую устойчивость. Джонсон отметил, что у Киева сейчас очень много проблем, и если президент России Владимир Путин победит в геополитическом противостоянии, то «это будет катастрофой».

Премьер пояснил, что победа России будет означать сохранение сухопутного моста в Крым, городов на юге Украины, а также «закрытие» Донбасса.

«Затем ему (Путину — прим.) бы захотелось урегулировать конфликт, прекратить огонь, также, как и в 2014. Для него это было бы триумфальной победой. Для Британии и многих других государств — это было бы ударом», — сказал Джонсон.