Джонсон заявил, что успех России станет ударом для Британии
Лондон, 23 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Военный и политический успех России на Украине станет ударом для Великобритании, заявил премьер страны Борис Джонсон.
По его словам, для британцев важно дать украинцам стратегическую устойчивость. Джонсон отметил, что у Киева сейчас очень много проблем, и если президент России Владимир Путин победит в геополитическом противостоянии, то «это будет катастрофой».
Премьер пояснил, что победа России будет означать сохранение сухопутного моста в Крым, городов на юге Украины, а также «закрытие» Донбасса.
«Затем ему (Путину — прим.) бы захотелось урегулировать конфликт, прекратить огонь, также, как и в 2014. Для него это было бы триумфальной победой. Для Британии и многих других государств — это было бы ударом», — сказал Джонсон.