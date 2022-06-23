Москва, , 10:54 — REGNUM Глобальная рецессия уже наступила. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал прогнозы специалистов банка Citigroup, которые предположили, что рецессия в мире наступит с вероятностью почти 50%.

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«Можно сказать, что рецессия уже наступила. Рост экономики практически остановился, инфляция увеличилась до рекордных значений. Сейчас вопрос следует ставить так: смогут ли финансовые власти предотвратить глобальный кризис, обеспечив плавное вхождение экономик в рецессию? — сказал Перепелица. — Есть универсальное правило: страна, которая входит в кризис первой, пострадает меньше всего. Россия в этот раз в кризис вошла первой, кроме того, она искусственно изолирована от западной финансовой системы, что должно сильно смягчить последствия надвигающегося глобального экономического кризиса».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, что уже в 2022 году в состояние рецессии войдет экономика Швеции.