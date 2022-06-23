Петропавловск-Камчатский, 23 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в отчёте об итогах работы власти за 2021 год рассказал о направлениях деятельности в области экологии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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По словам Солодова, в крае проводится политика обязательности экологического ценза при рассмотрении инвестиционных проектов. В случае, если проекты выгодны с финансовой точки зрения, но наносят серьёзный ущерб природе, то они реализовываться не будут.

Также губернатор рассказал о выполнении проекта «Генеральная уборка Авачинской бухты».

«Камчатский край — лидер среди всех регионов Дальнего Востока по подъёму и удалению затонувших судов, мы уже утилизировали 26 судов, 11 — в процессе. Это в семь раз больше, чем у любого другого субъекта ДФО и кратно больше чем тот объем, который за все предшествующие годы был реализован. Большая работа предстоит, ещё надо поднять 49 судов, но, по крайней мере, она уже обозримая и не выглядит невозможной», — заверил Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области продолжаются работы по поднятию и утилизации затонувших судов со дна бухты Нагаева.