Сеул, , 10:55 — REGNUM В 2022 году столица Южной Кореи заняла 12-е место в рейтинге городов Азии и Австралии по качеству жизни, набрав 80 баллов из 100 возможных. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую и аналитическую компанию Economist Intelligence Unit (EIU).

Сеул Triphunter.club

По сравнению с 2021 годом показатель Сеула улучшится на одну ступень.

Между тем в более широком рейтинге, включающем 173 крупнейших города мира, Сеул вошёл лишь в шестую десятку. Лидером рейтинга стала Вена. За ней следуют Копенгаген (Дания), Цюрих (Швейцария), Калгари (Канада), Ванкувер (Канада), Женева (Швейцария), Франкфурт (Германия), Торонто (Канада), Амстердам (Нидерланды), Осака (Япония) и Мельбурн (Австралия).

Известно, что при составлении данного рейтинга учитывались такие критерии, как безопасность, здравоохранение, культура, экология, образование и инфраструктура. Список составлялся на основе анализа городов Азии и Австралии.