Москва, , 10:53 — REGNUM Без запуска «Северного потока — 2» газ в Европейском союзе в ближайшие два года будет только дорожать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал призывы директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля отложить закрытие АЭС в ЕС.

Атомная электростанция Bjoern Schwarz

«Ситуация ценового газового шока создает необходимость страховаться перед зимой дешевой энергией атомных электростанций, — сказал Тимофеев. — По многим прогнозам, газ без запуска «Северного потока — 2» в Европе на ближайшие два года будет только дорожать. Поэтому Международное энергетическое агентство (МЭА) считает что лучше все риски диверсифицировать. Большую часть АЭС в Европе обслуживает Франция, у неё же и лучшие отношения со многими странами по поставке разных видов энергии».

Как подчеркнул Тимофеев, странам ЕС придётся пересмотреть отношение к атомной энергетике.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тимофеев рассказал, что ситуация, сложившаяся в Европейском союзе, доказала, что он не может надеяться лишь на альтернативную энергетику.

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