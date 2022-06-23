Уфа, , 10:54 — REGNUM Уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений на сумму более 4,8 млн рублей направлено в суд в Башкирии. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Рубка деревьев Hdimagelib.com

По версии следствия, в сентябре 2021 года в Ильтебановском участковом лесничестве обвиняемый 58-летний мужчина без разрешительных документов спилил 32 дерева породы сосна.

В материалах дела указано, что с помощью нанятого тракториста он складировал древесину для последующего вывоза, но его неправомерная деятельность была пресечена полицейскими.

«Несмотря на это, спустя несколько недель мужчина вновь совершил рубку 24 деревьев породы сосна. При транспортировке бревен он был задержан полицейскими», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в результате лесному фонду был причинен ущерб в размере свыше 4,8 млн рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал. На две бензопилы и его банковский счет наложен арест, спиленный лес передан на реализацию в территориальный отдел Росимущества.