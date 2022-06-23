Хельсинки, , 11:35 — REGNUM Финляндия закупает военные корабли, истребители-бомбардировщики F-35 и беспилотники, готовясь стать соседом России по НАТО.

Солдат армии Финляндии Marines.mil

Министерство обороны Финляндии совершило покупку четырёх новых военных кораблей и 63 истребителей F-35 у американской компании Lockheed Martin, а также заинтересована в покупке до 2000 беспилотников и зенитных установок. Ранее Финляндия объявила, что увеличит свои расходы на оборону на 2,2 миллиарда евро, сообщает информационное агентство Reuters.

Военные аналитики из Global Fire Power отмечают, что сейчас в активе армии Финляндии находится 23 000 действующих военнослужащих, 900 000 резервистов и 200 танков.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс.

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