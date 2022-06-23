Новосибирск, , 10:50 — REGNUM В Новосибирской области летом на подработку официально трудоустроят более 7,5 тыс. подростков. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России со ссылкой на данные министерства труда и социального развития.

Трудоустройство подростков Yarmp.ru

«В регионе полсотни предприятий готовы принять молодых сотрудников на летнюю подработку, — уточнили в ПФР. — В списке — разнорабочие, курьеры, аниматоры, официанты, вожатые и специалисты IT-сферы. Для трудоустройства необходимо обращаться в центры занятости населения по месту жительства».

В ПФР подчеркнули, что летняя подработка при официальном трудоустройстве также является возможностью начать формировать свою будущую пенсию.