Зима, Иркутская область, , 10:49 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о возбуждении уголовного дела по факту халатности должностных лиц администрации в Зиме.

В Зиме возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации СКР

По версии следствия, должностные лица администрации Зиминского городского муниципального образования не осуществляли контроль за использованием земельного участка, расположенного на ул. Заозерная в районе железнодорожного моста, в связи с чем допустили несанкционированное размещение иными лицами отходов производства и потребления, в частности бытовых отходов и отходов деревопереработки.

В результате захламления земельного участка произошла порча земли, почве причинен вред.

В настоящее время следователи допрашивают сотрудников городской администрации, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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