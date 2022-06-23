В Приангарье чиновники муниципалитета Зима недоглядели за свалкой
Зима, Иркутская область, 23 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило о возбуждении уголовного дела по факту халатности должностных лиц администрации в Зиме.
По версии следствия, должностные лица администрации Зиминского городского муниципального образования не осуществляли контроль за использованием земельного участка, расположенного на ул. Заозерная в районе железнодорожного моста, в связи с чем допустили несанкционированное размещение иными лицами отходов производства и потребления, в частности бытовых отходов и отходов деревопереработки.
В результате захламления земельного участка произошла порча земли, почве причинен вред.
В настоящее время следователи допрашивают сотрудников городской администрации, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области полицейские раскрыли рубку леса, совершенную в особо крупном размере.